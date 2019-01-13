اليابان – ارتفعت الأسهم اليابانية مقتفية أثر صعود الأسهم الأمريكية ومتغلبة على هبوط أسهم المتاجر التي أعلنت أرباحا فصلية ضعيفة في يوم الخميس.

وقفز سهم أوليمبوس كورب 9.9 بالمئة مسجلا أعلى مستوى في نحو ثلاثة أشهر، بعدما قالت شركة المعدات الطبية وصناعة الكاميرات إنها ستقترح منح مقعد في مجلس إدارتها لصندوق التحوط الأمريكي (فاليو آكت كابيتال).

وارتفع المؤشر نيكي القياسي واحدا بالمئة إلى 20359.70 نقطة. وعلى أساس أسبوعي، زاد المؤشر 4.1 بالمئة، محققًا أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من شهرين.

ومما ساعد المؤشر نيكي على الارتفاع من جديد فوق مستوى 20 ألف نقطة، الآمال في التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، وهو الأمر الذي هدأ المخاوف بشأن النمو العالمي.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 بالمئة إلى 1529.73 نقطة.