ليبيا – قال وزير خارجية حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر العام عبد الحميد النعمي أمس السبت إن تأجيل الإنتخابات المزمع إقامتها العام الجاري سيعطي فرصة لمن يتربصون لأمن البلاد وسوف يمدد حالة عدم الاستقرار في ظل غياب سلطة مركزية من المفترض أن تتولى إعادة البناء.

النعمي أوضح في تصريح خاص لبرنامج “LIVE” الذي يبث على قناة “218NEWS” أن أي تأجيل في التوافق بين الأطراف السياسية سوف يعطي ذريعة للتنظيمات المتطرفة للانتشار والتوسع ونشر الفوضى.

وأكد النعمي أن الجميع مستفيد من إستمرار الأوضاع في ليبيا بهذا الشكل ولا أحد لديه مصلحة في استقرار الأوضاع والوصول لإنتخابات والمرور إلى الوضع النهائي في الدولة الليبية ، معتبراً أن الدول الغربية الفاعلة في المشهد الليبي تمارس المماطلة والتسويف وتتعمد إطالة أمد الأزمة.

وإجابة عن السؤال متعلق بالرابط بين عدم إجراء الانتخابات وتمدد التنظيمات المتطرفة، رأى وزير خارجية الإنقاذ أن الرابط مباشر بين الأمرين لأن عدم إجراء الانتخابات تفرز سلطة مركزية قادرة على فرض الأمن سيتيح للتنظيمات الإرهابية المناخ لممارسة نشاطها في البلاد.