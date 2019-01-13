اليونان – احتجاجا على مشروع قانون أعدته الحكومة اليونانية بشأن تعيين المدرسين، قامت مجموعة من المعلمين باقتحام مبنى التلفزيون اليوناني الرسمي (ERT) أثناء البث المباشر.

ودخل نحو 50 مدرسا، السبت، إلى استديو الأخبار في قناة (ERT1)، الأمر الذي دفع المذيع إلى قطع نشرة الأخبار في المنتصف.

واستمر اقتحام المدرسين لاستديو الأخبار نحو نصف ساعة، وعقب عودة القناة للبث ترك مقدم النشرة الإخبارية الكلام للمدرسين الذين رفعوا لافتات كتبت عليها “نطالب بحقوق العمال” و”لن نتهاون مع الإرهاب”.

وفي كلمة ألقاها على الهواء مباشرة، قال أحد المشاركين في الاقتحام، إنهم ينددون بمشروع القانون المعد من قِبل وزارة التربية، ويدعون الحكومة إلى الإنصات لمطالب المدرسين.

ولم تتدخل الشرطة اليونانية لفض احتجاج المدرسين الذين غادروا مبنى التلفزيون عقب انتهاء احتجاجهم.

يجدر بالذكر أن مشروع القانون المُعد من قِبل وزارة التربية اليونانية، ينص على تغيير معايير تعيين المدرسين في البلاد.

وبدعوة من عدد من النقابات اليونانية، نظّم المدرسون السبت مظاهرات احتجاجية على مشروع القانون في العاصمة أثينا.