ليبيا – عقد اليوم الأحد رئيس المجلس التسييرى لبلدية بنغازى الصقر عمران بوجوارى اجتماعاً مع رئيس جهاز تطوير المدن بالمنطقة الشرقية ناجي المعداني مسؤول لجنة الإشراف على المشاريع بلجنة إعادة استقرار بنغازى علي الاوجلي.

حيث استعرض الاجتماع وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للبلدية ملف المشاريع المتمثلة في البنية التحتية والطرق والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمراكز والمجمعات الصحية ومراكز الأمنية وكذلك مياه الشرب والصرف الصحي التى تشرف على تنفيذها بلدية بنغازي وجهاز تطوير المدن بالمنطقة الشرقية.

وناقش المجتمعون أيضاً المشاريع الطارئة والعاجلة التي يعتزم تنفيذها من قبل الحكومة المؤقتة ولجنة إعادة استقرار بنغازي.



ويأتي هذا الاجتماع الهام حرصاً من رئيس المجلس التسييرى لبلدية بنغازى على ضرورة عرض ومتابعة كل الخطوات والمراحل التي اتخذت ومراجعتها وتدوين كافة الملاحظات.