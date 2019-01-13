المغرب – شنت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ هجوماً ضد المتهكمين على انتخاب ​خديجة بن حمو​ ​ملكة جمال الجزائر​ لعام 2019، ومنهن فجر السعيدة ومي العيدان.

وقالت: “يا مثقفات يا جميلات يا فتيات ومتعلمات يا بتوع المدارس من متى يجوز الاستهزاء بخلقة رب العالمين ؟ من متى مسابقة ملكة الجمال تعتمد على الجمال فقط؟ نسيتم الثقافة.. نسيتم الذكاء.. نسيتم الأهداف.”

وأضافت: “نسيتم أخلاقها وأدبها وتربيتها الحسنة التي لا أعتقد أن أي مثقفة ممكن تتمتع بهذه الصفات مع الأسف.. ارتقوا”.

وختمت: “يكفي عدم ردها على حقارتكم وتجريحكم هذا في حد ذاته جواب وإهانة لشخصكم ، وياريت اللي تكلمو جميلات”.