مصر – تفقد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المنشآت الرياضية باستاد القاهرة الدولي، لمتابعة سير التحضيرات لتنظيم كأس أمم إفريقيا 2019.

وقام رئيس مجلس الوزراء، برفقة وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، ورئيس هيئة ستاد القاهرة، علي درويش، ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، محسن صلاح، خلال الجولة في استاد القاهرة الدولي، بتفقد الملعب الرئيسي لكرة القدم، الذي يتسع لنحو 72 ألف و 400 مشجع، ويعد أحد الملاعب الرئيسية بمصر، والمقرر أن يستضيف مراسم حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، كما يشهد مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم.

وجاءت هذه الجولة في إطار الحرص على الوقوف على مدى جاهزية كافة المنشآت الرياضية وملحقاتها، ومتابعة سير التحضيرات الجارية ليل نهار، لتكون مصر على أهبة الاستعداد قبل الصيف المقبل، بعد أن حظيت بشرف تنظيم النسخة الـ 32 لبطولة كأس الأمم الإفريقية، بمشاركة 24 منتخبا، خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2019.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية عنصر “الوقت” في اتمام التجهيزات الخاصة بتنظيم بطولة الأمم الإفريقية، موجها بسرعة الانتهاء من ملعب كرة القدم والمنشآت التابعة له، وذلك وفقا لأحدث المواصفات العالمية، مع أهمية أن تكون كافة التجهيزات على أعلى مستوى، قبل انطلاق البطولة بوقت كاف، على النحو الذي يعكس قدرة مصر ومكانتها.

وأكد مصطفى مدبولي أن مصر هي صاحبة الريادة في إفريقيا رياضيا، مما يجعلنا نبذل كثيرا من الجهد من أجل الظهور بالشكل الذي يليق بتاريخ وحضارة مصر، مشددا على الاستثمار في تلك المنشآت التي سيكون له دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني.

كما تضمنت جولة رئيس مجلس الوزراء باستاد القاهرة الدولي، مجمع حمامات السباحة، وتم التعرف على نظم الاستفادة منه لتقديم الخدمات للمواطنين.

المصدر: وكالات