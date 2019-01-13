ويقوم تشي جونك (25 عاما) يوميا، بحمل مجموعة كبيرة من الأحجار بأسنانه أمام الكاميرات في بث مباشر عبر قناته بيوتيوب والتي يتابعها 250 ألف شخص، للفت الانتباه من أجل مساعدته.

ويعاني تشي من شلل دماغي، ويستخدم ما يصله من أموال من متبرعين لشراء الطعام لعائلته الفقيرة، ودفع الرسوم المدرسية لأخته الصغرى.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، التي نشرت قصة الشاب مصحوبة بفيديوهات له، إن تشي يحصل شهريا على 160 جنيه إسترليني (200 دولار أميركي) من داعميه.

وتعليقا على عمله، قال الشاب الصيني إنه يريد من وراء هذا العمل التأكيد للآخرين على أنه قادر على أن يكون معيلا لعائلته من خلال المهارة التي يملكها رغم حالته الصحية الصعبة.