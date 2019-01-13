وبينما يتحدث متابعو البريميرليغ عن قوة خط هجوم ليفربول، المكون من الثلاثي محمد صلاح وفيرمينيو وساديو ماني، (أحرز الفريق 50 هدفا حتى الآن)، يشير المتخصصون إلى رقم آخر ذي دلالة قوية يبدو عنوانا لحملة لاعبي يورغن كلوب لحصد اللقب الغائب.

فقد كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن خط دفاع “الريدز” هو الأقوى بين أندية البريمرليغ، منذ موسم 2004/2005، بعدما استقبل الفريق 10 أهداف فقط في 22 مباراة.

وكان إنجاز “أقوى دفاع” مسجلا باسم فريق تشلسي، الذي استقبل 8 أهداف في 22 مباراة خلال موسم 04-05، الأمر الذي قاده إلى لقب “البريمرليغ” لاحقا في نهاية الموسم وبرقم رائع آخر حيث لم تهتز شباكه طوال الموسم سوى 15 مرة.

ونجح ليفربول في الخروج بشباكه نظيفة في 13 مباراة من 22 بالدوري هذا الموسم، وهو رقم رائع، يبرهن على مناعة الخطط الدفاعية للمدرب كلوب، وتأثير استقدام حارس المرمى البرازيلي أليسون في صفقة تكلفت ما يقرب من 75 مليون يورو.

وفاز ليفربول، إلى حدود الساعة، في 18 مباراة وتعادل في 3 وخسر واحدة، كما سجل 50 هدفا.

ويتصدر الفريق الأحمر ترتيب البريميرليغ بـ57 نقطة، مبتعدا عن عن مانشستر سيتي مطارده المباشر بـ7 نقاط (لعب الأخير مباراة واحدة أقل فيما اهتزت شباكه 17 مرة).

وتؤكد هذه الإحصائيات أن ليفربول قد يحذو حذو تشلسي، ويحرز لقب الدوري الإنجليزي، نهاية الموسم الجاري.