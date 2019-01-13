ليبيا – ذكرت مصادر ليبية مطلعة لـ”RT” أن القوات الجوية للجيش الليبي قصفت أمس السبت سيارة كانت تقل مجموعة مسلحين من المعارضة التشادية حاولت دخول الأراضي الليبية.

المصادر أوضحت بحسب وكالة “روسيا اليوم” أن الضربة طالت منطقة تقع على الحدود بين السودان وليبيا وتشاد وأوقعت قتلى وجرحى بين المسلحين التشاديين.

وفي غضون ذلك أمر القائد العام للجيش المشير خليفه حفتر بتحريك كتيبة طارق بن زياد إلى الجنوب من أجل التصدي للمعارضة التشادية في المنطقة.

كما جرت هذه التطورات بعد أن اندلعت اشتباكات مسلحة السبت في المناطق الحدودية الليبية الجنوبية بين المعارضة التشادية والمعارضة السودانية .