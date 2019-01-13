ليبيا – أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة اليوم الأحد بأن أهل المنطقة الجنوبية أحرص سكان ليبيا على وحدتها ومكانتها.

سلامة قال وفقاً لما نشرته بعثة الأمم المتحدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” وخلال لقاء جمعه بأعيان وأكاديميي الجنوب بمدينة سبها:”لاحظت خلال عملي منذ 15 شهراً أن أهل الجنوب هم أحرص سكان البلاد على وحدتها ومكانتها كنت دائماً أصر بأن للجنوب علينا دين وهذا الدين يجب أن نوفيه”.

وأعرب المبعوث الأممي عن أمله بأن تكون زيارته إلى المنطقة الجنوبية بداية لقيام البعثة برد الدين.

وأشار سلامة إلى أن هذه الزيارة هي أول زيارة عمل تقوم به لجنة أنشأتها البعثة في الأول من شهر يناير للعام الجاري تحت مسمى “اللجنة الخاصة بالجنوب” وتضم أعضاء يمثلون الجوانب السياسية والإنمائية والإنسانية.

المبعوث الأممي أكد بأن البعثة ستفتتح مكتباً لها في مدينة بنغازي قبل نهاية الشهر الجاري،معرباً عن أمله بأن يتم فتح مكتباً أخر في مدينة سبها خلال العام الجاري.

ونوّه سلامة إلى أن مؤسسات الدولة الحالية دون المستوى وتعصف بها الخلافات الداخلية ، لافتاً إلى أن الوقت قد حان للبحث عن الترتيب البدائل، قائلاً:”أنا لا أتحدث عن أشخاص ولكن عن مؤسسات”.

وتابع المبعوث الأممي حديثه :”هناك تلاقى ممكن بين إرادة الليبيين وإرادة المجتمع الدولي للخروج من هذا الانسداد السياسي وسنسعى جاهدين لوضع ترتيبات أمنية وللتوسط بين مختلف الفرقاء وللتفاهم إن كان ذلك ممكناً واللجوء للعقوبات إذا اضطررنا في مختلف أصقاع ليبيا وفي الجنوب تحديدا”.

سلامة شدد على ضرورة أن تلتقي إرادة الليبيين في ملتقى وطني يعبرون فيه بوضوح عن رغبتهم لنقلها إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي ليتم تحويلها إلى قرارات تُفرض على المعرقلين لكل المحاولات التي تقوم بها البعثة مع الليبيين للتوصل إلى نظام سياسي تستحقه البلاد.