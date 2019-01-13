ليبيا – كشفت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأحد عن عودة الوحدة الثالثة بمحطة الرويس الغازية لإنتاج الطاقة الكهربائية مجدداً إلى الخدمة بعد توقفها أمس السبت.

يذكر أن الوحدة الثالثة بمحطة الرويس لإنتاج الطاقة الكهربائية توقفت أمس وفقدت ما قيمته 140 ميجاوات حيث عملت الشركة لإنجاز أعمال الصيانة من قبل فرق الصيانة بهدف إرجاع الوحدة إلى وضعها الطبيعي.

يشار إلى أن عدة مناطق فى شرق وغرب والبلاد تعاني إنقطاعاً مستمراً للتيار الكهربائي تزامناً مع موجات البرد الحالية التي قالت الشركة أنها أحد أسباب القطع فيما لازالت تعاني بعض مناطق الجنوب من إنقطاعات تدوم بالأيام .