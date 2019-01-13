مصر – استضاف الفنان شريف منير وابنته أسما في برنامجهما “أنا وبنتي” المذاع على قناة ONE، الفنانة رانيا يوسف التي تحدثت عن أمور كثيرة في حياتها، ليباغتها شريف منير بسؤال خارج الإعداد.

شريف سأل رانيا: هل حقاً إذا اجتمعت النساء معاً أفسدن بعضهن؟ لتأتي إجابة رانيا الصريحة والصادمة بالإيجاب، مؤكدة أنه فعلا إذا اجتمعن النساء معاً كان إفساد بعضهن هو النتيجة الحتمية.

ليسألها شريف: “وماذا عن الرجال”، فاجابت رانيا أن الرجال كذلك يفسدون بعضهم ولكن التفاصيل تختلف، فالرجال عامة يتحدثون في الأمور بشكل عام مثل أنا غير مرتاح، زوجتي نكدية… أما السيدات فإنهن يسردن بالتفصيل.

وتدخلت أسما في الحوار لتوضح الفرق بين تجمع السيدات وتجمع الرجال، وأن المرأة تلجأ إلى نصيحة غيرها في الأمور التي لا تستطيع هي أن تفعلها، فتكون النتيجة خراب البيت، في حين أن الرجال يكون تجمعهم مختلفا ومنصباً على التعرف على نساء أخريات.