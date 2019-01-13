بيان من صحيفة المرصد الليبية للرأي العام ولوسائل الإعلام

حذرت صحيفة المرصد الليبية سابقاً من حساب ممول ومزور على موقع فيسبوك يديره مجهولون وينتحل إسمها وصفتها ، وتجدد تحذيرها اليوم من ذات الحساب ومن كل ماينشر فيه من أخبار لا تعبّر إلا عن إتجاه من يقفون خلفها ويضللون القراء ويستخفون بهم بهذا الموضوع أو ذلك .

أن صحيفة المرصد لا تملك أي صفحة على موقع فيسبوك سوى صفحتها الرسمية المقدر عدد المتابعين لها والمشتركين فيها بأكثر من 520 ألف مشترك وقد تم إفتتاحها فى سنة 2016 وتدعوا الجميع إلى التريث والتأكد من صحة الصفحة من خلال عدد المشتركين قبل الإنجرار وراء ما ينشر فيها .

أن كل متابع متفطن يعرف بأن صحيفة المرصد لا تنشر أي أخبار عبر صفحتها على فيسبوك على شكل منشورات بل أن طريقك النشر المعتمدة لديها هي من خلال مشاركة الروابط من موقعها الرسمي www.almarsad.co إلى الصفحة الرسمية المشار لها أعلاه .

تحذر صحيفة المرصد كافة المتابعين والقراء والمهتمين ومتابعي الشأن العام ورواد موقع فيسبوك عامة من الإنجرار خلف تلك الصفحة الوهمية كما تؤكد بأنها لم تنشر أي خبر متعلق بقناة 218 الفضائية أو العاملين بها وبأن كل ما نُشر عن القناة باسم المرصد لم تنشره صحيفتنا على الإطلاق ومن هنا تجدر الإشارة بأن ليس من سياسات المرصد الخوض والتجني على أعراض الناس .

ختاماً .. تؤكد صحيفة المرصد مجدداً بأنها لا تتحمل أي مسؤولية من أي نوع عن أي خبر مفبرك تنشره تلك الصفحة المزورة وبأنها تتحمل فقط مسؤولية ماتنشره فقط على صفحات موقعها الرسمي المشار له كما تؤكد للجميع بأن أي خبر يُنقل عنها هو فى حكم المزور والمفبرك مالم يكن منشوراً داخل الموقع www.almarsad.co

هيئة تحرير صحيفة المرصد الليبية

الأحد الموافق 13 يناير 2018