صعود التضخم في الأردن 4.5 بالمئة العام الماضي

صعود التضخم في الأردن 4.5 بالمئة العام الماضي

الأردن – ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن، بنسبة 4.5 بالمئة على أساس سنوي في 2018، مقارنة بمستواه في 2017.

وبحسب البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية (حكومية)، الأحد، جاءت الزيادة نتيجة ارتفاع أسعار مجموعات النقل والحبوب ومنتجاتها، والتبغ والسجائر، والإيجارات، والوقود والإنارة.

وعلى أساس شهري انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر/ كانون الأول 2018 بنسبة 0.7 بالمئة عن الشهر الذي سبقه.

ونتج هذا التراجع عن انخفاض أسعار مجموعة النقل، والفواكه والمكسرات والوقود والإنارة، والخضروات والبقول الجافة والمعلبة، والسكر ومنتجاته.

وقدر مشروع موازنة الأردن للعام 2019 بلوغ معدل التضخم مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك نحو 2.3 بالمئة، في 2019 و2020 ونحو 2.5 بالمئة لعام 2021.