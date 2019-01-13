ليبيا – أكد عضو مجلس النواب صالح فحيمة على أنه في ظل الأوضاع الراهنة إما يتم إيجاد صيغة يتقبل بها الآخر لينتهي الانقسام وتذهب الفوضى وتقوم دولة المؤسسات والقانون وإما الإستمرار في انتظار حلول من الخارج لن تأتي أو قد تأتي متأخرة في أفضل الأحوال.

فحيمة إعتبر في تدوينه له نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” أنه لا احد يملك استراتيجية حقيقية لحل الأزمة الليبية بما في ذلك الأمم المتحدة وبعثتها ورئيسها نفسه، مشيراً إلى أن التخبط والضرب العشواء هو سيمة العمل السياسي في ليبيا سواء كان المحلي منه أو الدولي.

وتابع قائلاً :” الكل يدلي بدلوه لكن الأغلبية يفعلون ذلك دون أدنى دراسة أو معرفة بواقع الحال السياسي في ليبيا حتى أولئك الذين يمثلون دولهم بصفة مبوعثين خاصين لدى ليبيا في الواقع هم يسعون لفرض حلاً مُعلباً للأزمة الليبية.. حل مستورد لا يمكن التغيير فيه بالزيادة او بالنقصان لان أي تغيير قد يمس مصالح دولهم وبالتالي على الليبيين إما أن يقبلوه كما جاء او ان يرفضوه لتستمر الفوضى”.