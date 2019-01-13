الإمارات العربية – خسر المنتخب العماني أمام نظيره اليابان بهدف، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأحد، وذلك ضمن الجولة الثانية لمن بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2019، المقامة حاليا في الإمارات.

وأحرز الياباني جينكي هاراغوتشي هدف الفوز الوحيد لبلاده، من ضربة جزاء، في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول للمباراة، التي أقيمت على استاد مدينة زايد الرياضية، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي

وتعرض الأحمر العماني للهزيمة الثانية على التوالي في البطولة، بعد الأولى أمام أوزبكستان (1-2)، يوم الأربعاء الماضي، في الجولة الافتتاحية، ويتذيل قائمة المجموعة السادسة، من دون رصيد.

في المقابل، حقق منتخب اليابان انتصاره الثاني على التوالي، ورفع بالتالي رصيده إلى 6 نقاط، في صدارة المجموعة، وضمن تأهله مبكرا إلى دور الستة عشر.