الإمارات العربية – أعتبر مدرب المنتخب الايراني، كارلوس كيروش، الاحد، أن مباراة فريقه ستكون حاسمة أمام المنتخب الوطني العراقي في الجولة الاخيرة من دور المجموعات ب‍كأس آسيا، مبيناً أن ايران ستحارب على المركز الاول في المجموعة الرابعة.

وقال كيروش في تصريح لموقع الاتحاد الاسيوي إنه في كرة القدم، اللعبة القادمة هي دائما أهم واحدة، والمباراة ضد العراق هي مهمة حاسمة بالنسبة لنا، سنحاول بكل تأكيد كل ما في وسعنا لنكون أفضل منهم”.

واوضح أن “كل شيء نقوم به يدور الآن حول المباراة ضد العراق، حيث أننا نحتاج إلى التركيز بشكل كامل على اللعب ضدهم، سيحارب الفريقان لحصد المركز الأول في المجموعة، بالإضافة إلى الحفاظ على سمعتهما”.

وستحيي المباراة، ذكريات فوز العراق في ربع النهائي المثيرة على الإيرانيين في النسخة الأخيرة من كأس آسيا 2015 وستحدد أيضاً من الذي سيحسم قمة المجموعة الرابعة.