لاعبو ميلان يصلون إلى السعودية استعدادا لمواجهة يوفنتوس في السوبر الإيطالي

لاعبو ميلان يصلون إلى السعودية استعدادا لمواجهة يوفنتوس في السوبر الإيطالي

السعودية – وصلت بعثة نادي ميلان، صباح اليوم الأحد، إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة السعودية، استعدادا لمواجهة يوفنتوس في مباراة السوبر الإيطالي، يوم الأربعاء القادم.

ونشر الموقع الرسمي لنادي ميلان اليوم صورا للفريق في جدة، وأرفقها بعبارة صباح الخير من جدة:

كما نشرت الهيئة العامة للرياضة السعودية، فيديو وصورا لوصول الفريق الإيطالي، وذلك استعدادا لمواجهة يوفنتوس، في استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة).

وتأتي إقامة كأس السوبر الإيطالي في السعودية وفقا للاتفاقية التي وقعها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السابق تركي آل الشيخ، مع المدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين الإيطالي، ماركو برونيلي في شهر يونيو الماضي.

ويخوض يوفنتوس كأس السوبر الإيطالي بعدما نجح في الجمع بين الثنائية المحلية “الدوري والكأس”، فيما يشارك ميلان كوصيف للكأس.

وانطلقت النسخة الأولى من كأس السوبر الإيطالي عام 1988، وفاز كل من ميلان ويوفنتوس باللقب 7 مرات، وسينفرد الفائز في مباراة الأربعاء بصدارة عدد ألقاب المسابقة.

يذكر أن فريق لاتسيو قد توج بلقب كأس السوبر الإيطالي في آخر نسخة على حساب فريق يوفنتوس بالفوز عليه 3-2.

المصدر: وكالات