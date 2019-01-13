مصر – أعلنت الإعلامية ريهام سعيد في برنامجها “صبايا” أنها خسرت الرهان وفشلت في في تحقيق ما التزمت به من أنها سوف تفقد ثلاثة كيلوغرامات خلال أسبوعين، لكن العكس هو ما حدث.

ريهام أكدت أنها التزمت بالريجيم الذي أقره لها الطبيب في أول أسبوع، إلا أن قناة “الحياة” أفسدت عليها الريجيم في الحفلة التي أقامتها في ليلة رأس السنة، إذ تم احضار الكثير من الـ”كب كيك” والفوشار، وأكلت كثيرا منهما، ما أدى إلى كسر الريجيم، وبذلك تكون قد خسرت ما راهنت عليه.

ريهام وقفت فوق الميزان لتعرف ما النتيجة بعد أسبوعين من إعلانها تحدي إنقاص الوزن، لتكون المفاجأة بزيادة وزنها عن المرة السابقة ب300 غرام.

وقالت ريهام إن طبيبها عندما يعلم ذلك سوف يعنفها كثيراً، وأنها لا تعرف كيف ستقابله بعد ذلك.

وكانت ريهام دخلت في تحد ورهان مع نفسها بأنها سوف تخفض وزنها ثلاثة كيلوغرامات بحسب ما أشار عليها الطبيب، وذلك في خلال أسبوعين فقط، ووزنت نفسها أمام الجمهور لتجد أن وزنها 69.8 كيلوغراماً، مؤكدة أنها بعد أسبوعين سوف تخسر 3 كيلو من وزنها، لتكتشف أنها أصبحت 70.2 كيلو أي بزيادة 300 غرام.