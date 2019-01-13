ليبيا – باﻻشارة إلي العينات التي ضبطت من قبل الحرس البلدي و المتداولة بالأسواق و إحالة عينات منها إلى مركز الرقابة على الأدوية والأغذية بمصراتة تم على الفور إجراء الاختبارات بالمعمل للاصناف المحالة إلى مركز الرقابة على الأغذية و الأدوية.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

مركز الرقابة على الأغذية و الأدوية أشار إلى أن السلعة “الحلوى جيلي مانجو” غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الليبية إحتوائها على لون محظور E102.

ونوّه المركز المواطنين إلى عدم شراء هذه السلعة أو التعامل معها، مؤكداً على أنه سيتم متابعتها في الأسواق والمحلات وسحبها.