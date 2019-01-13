ليبيا – أجرت مسؤولة عن ملف الجنوب لدى الأمم المتحدة إيناس أحمد زيارة أمس السبت إلى مطار براك الدولي مصحوبة بوفد من البرتوكول الأمني الخاص بالبعثة الأممية مرافقاً بالأمن الدبلوماسي الليبي.

المسؤولة عن ملف الجنوب جالت بحسب المكتب الإعلامي التابع لبلدية سبها في مطار براك الدولي وشاهدت مدى نسبة إنجازه واكتمال العمل فيه.

والتقت في زيارتها هذه بعدد من مديري الأمن والجيش وبعض النشطاء تحت حراسة أمنية مشددة حيث وجّه إليها نشطاء المجتمع المدني من مدينتي براك وسبها المتواجدون في عين المكان عدداً من التساؤلات والمطالب.

حيث طالب الناشط المدني راشد الفاتح الشيباني بفتح مكتب للبعثة الأممية في منطقة الشاطئ لتسهيل التواصل ولكي يكون هناك تواصل مباشر بينها وبين شباب وأفراد المنطقة.

وتعهدت إيناس على أنها ستقوم بعمل دارسة لإمكانية فتح مكتب للبعثة في منطقة وادي الشاطئ وأن تكون منطقة وادي الشاطئ في عين الاعتبار ومن المناطق المستهدفة ضمن مشاريع الأمم المتحدة، مؤكدةً أنها ستهتم بملف الفساد المستشري في المنظمات واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بالخصوص.

كما أوضحت المبعوثة الأممية على أنه سيتم انعقاد اجتماع مخصص للشباب في المنطقة الجنوبية في شهر مارس القادم مع البعثة الأممية لمناقشة قضاياهم وطرح أفكارهم.