السعودية – أكد وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إن بلاده تعتزم إنشاء مصفاة نفط بقيمة 10 مليارات دولار في ميناء جوادر الباكستاني المطل على المحيط الهندي.

وأضاف الفالح أمس السبت أن “السعودية تسعى لجعل النمو الاقتصادي لباكستان مستقرا من خلال تأسيس مصفاة نفط وإقامة شراكة مع باكستان من خلال الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان”.

وتابع أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيزور باكستان في شهر فبراير لتوقيع الاتفاق، منوها بأن السعودية ستستثمر كذلك في قطاعات أخرى.

من جهته، قال وزير البترول الباكستاني، غلام سرور خان، إنه: “بإنشاء مصفاة نفط في جوادر ستكون السعودية شريكا مهما في الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان”.

وكانت وكالة الأنباء السعودية ذكرت أن الفالح أجرى محادثات، مع خان ووزير الموانئ الباكستاني، علي زيدي، خلال زيارة إلى ميناء جوادر يوم السبت، بشأن التعاون في مجالات تكرير النفط والبتروكيماويات والتعدين والطاقة المتجددة.

وتريد باكستان جذب استثمارات وغيرها من صور الدعم المالي لمواجهة أزمة العجز في ميزان المعاملات الجارية، الذي تسبب فيه جزئيا ارتفاع أسعار النفط.

وعرضت السعودية على باكستان العام الماضي حزمة بقيمة 6 مليارات دولار تضمنت دعما لتمويل واردات النفط.

المصدر: رويترز