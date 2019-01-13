ليبيا – عقدت المنظمة الليبية لمتقاعدي الشرطة اجتماعاً أمس السبت ضم كل من رئيس المنظمة ورئيس مجلس الإدارة ورؤساء الفروع بمدينة مصراته.

تناول الاجتماع وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لداخلية الوفاق الاهتمام بشريحة المتقاعدين والنظر في مستحقاتهم والعراقيل التي تواجههم وسبل تذليلها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

كما تم خلال هذا الاجتماع عرض مناشط المنظمة لسنة 2018 وما تم إنجازه خلال هذه الفترة، والتأكيد على استكمال كافة المناشط المنوطة بهذه المنظمة والعمل على تسهيل كافة الإجراءات القانونية الخاصة بمتقاعدي الشرطة ووضع اللوائح المناسبة لهم.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاجتماعات الدورية للمنظمة الليبية للمتقاعدي الشرطة لتبادل الآراء والاهتمام بكافة الملاحظات الواردة في الاجتماعات السابقة والعمل بها وفق القانون.