إيطاليا – خرج فريق ميلان من ملعب مضيفه سامبدوريا ببطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم، إثر تغلبه عليه (2-0)، بعد تمديد المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت.

ويدين الروسونيري بالفضل في انتصاره لمهاجمه باتريك كوتروني، الذي أحرز هدفيه، في الدقيقتين (102، و108) من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب “لويجي فيراريس (ماراتسي)، بمدينة جنوى.

وحقق فريق ميلان، إضافة إلى الظفر ببطاقة التأهل إلى دور الثمانية لكأس البلاد، فوزا معنويا قبل مواجهة يوفنتوس على كأس السوبر الإيطالي، يوم الأربعاء المقبل، في مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”، بمدينة جدة السعودية.

المصدر: RT