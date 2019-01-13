العراق – اعلنت شركة نفط البصرة ان العراق يخطط لزيادة الإنتاج النفطي في حقل مجنون الى مستوى اربعمئة وخمسين ألف برميل يومياً بحلول نهاية عام الفين وواحد وعشرين.

وقال مدير الشركة إحسان عبد الجبار، ان العراق يخطط لزيادة الإمدادات من حقل مجنون لـمئتين وخمسين ألف برميل بنهاية عام الفين وتسعة عشر الجاري، والى مستوى اربعمئة وخمسين ألف برميل بحلول نهاية عام الفين وواحد وعشرين، مبينا أن معدل الإنتاج لحقل مجنون حالياً يبلغ مئتين واربعين ألف برميل يومياً.

واضاف عبد الجبار، ان العراق يخطط لتشغيل خط أنابيب بحري جديد لتصدير النفط بطاقة نقل سبعمئة ألف برميل يوميا بحلول نهاية العام الجاري.