مصر – انتشرت أقاويل كثيرة خلال الفترة الماضية تزعم بأن الفنانة نيللي كريم تعيش قصة حب سرية مع المخرج عمرو سلامة، ويرجع سبب تداول هذه الأقاويل لنشر كل منهما عدداً من الصور تجمعهما وتظهر قوة علاقتهما ومدى إنسجامهما.

يذكر أن هناك علاقة صداقة قوية تجمع بين نيللي وسلامة منذ سنوات، لكن نشرهما لهذه الصور جعل الجمهور يتساءل عن طبيعة العلاقة بينهما.

عمرو سلامة كان مرتبطاً بالإعلامية منى عبد الوهاب، ولكنه انفصل عنها قبل زواجهما بفترة قصيرة، أما نيللي كريم فقد انفصلت عن زوجها خبير التغذية هاني أبو النجا منذ فترة طويلة.