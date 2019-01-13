فنزويلا – بعد إعلانها عدم الاعتراف بسلطات الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الذي أُعيد انتخابه مؤخرا، دعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تشكيل حكومة جديدة في فنزويلا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، روبرت بالادينو، في بيان إن “شعب فنزويلا يستحق أن يعيش بحرية في مجتمع ديموقراطي تحكمه دولة قانون”.

وأكد بالادينو أنه “حان الوقت للبدء بانتقال هادئ نحو حكومة جديدة. وندعم دعوة الجمعية الوطنية جميع الفنزويليين إلى العمل معا، بشكل سلمي، لتشكيل حكومة دستورية وبناء مستقبل أفضل”.

من جانبه صرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن التطورات في فنزويلا “بالغة الأهمية”.

وقال بومبيو في تصريح صحفي خلال زيارته أبوظبي، إن “نظام مادورو غير شرعي، وإن الولايات المتحدة تواصل منذ عامين القيام بكل ما في وسعها من أجل عودة الديمقراطية الفعلية إلى هذا البلد”.

هذا وأعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جون بولتون، الخميس الماضي، أن الولايات المتحدة لن تعترف بشرعية مادورو، وكتب على تويتر “سنواصل زيادة الضغط على هذا النظام الفاسد، ودعم الجمعية الوطنية الديمقراطية والدعوة إلى الحرية والديمقراطية في فنزويلا”.

وخلال اجتماع طارئ تناول الوضع في فنزويلا، رفضت منظمة الدول الأمريكية الاعتراف بشرعية حكومة مادورو ودعت إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة “مع كل الضمانات الضرورية لعملية حرة وعادلة وشفافة وشرعية”.

وأعيد انتخاب الرئيس مادورو في 20 مايو العام الماضي في عملية قاطعتها المعارضة، وأدى اليمين الدستورية الخميس الماضي ليبدأ ولاية رئاسية ثانية لستة أعوام، وذلك بالتزامن مع دعوة المعارضة، التي تسيطر على البرلمان، إلى التعبئة في 23 يناير من أجل المطالبة بـ”حكومة انتقالية”.

المصدر: أ ف ب