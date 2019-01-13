أبوظبي – قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إنه لا يرى حاجة لأية اجتماعات أو مباحثات استثنائية لـ “أوبك”، قبيل الاجتماع الرسمي المعلن عنه في أبريل/ نيسان 2019.

تتوافق تصريحات الفالح، مع إعلان، لوزير النفط العماني، محمد الرمحي، السبت، خص به وكالة سبوتنيك الروسية، قال فيه إن اتفاق “أوبك +” يسير بشكل جيد، “لذلك لا أعتقد أننا بصدد اجتماعات طارئة قبل أبريل/ نيسان المقبل”.

وأضاف الفالح في تصريحات له على هامش مشاركته في مؤتمر اقتصادي تستضيفه أبوظبي، أن حاجة المنظمة والمنتجين المستقلين اليوم، تتمحور حول تقليص التقلبات في أسعار النفط.

وذكر أن السوق النفطية تسير بشكل جيد، بعد الاتفاق الأخير الموقع في ديسمبر/ كانون أول الماضي لـ “أوبك +”، بخفض الإنتاج اعتبارا من مطلع 2019.

وتتألف “أوبك+”، من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، إضافة إلى منتجين مستقلين تقودهم روسيا.

وبدأت “أوبك +” تنفيذ اتفاق جديد لخفض إنتاج النفط، بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من مطلع 2019، ولمدة 6 شهور.