وزير خارجية قطر خلال اجتماع مع نظيره العماني والزياني: مجلس التعاون الخليجي بلا حول ولا قوة

وزير خارجية قطر خلال اجتماع مع نظيره العماني والزياني: مجلس التعاون الخليجي بلا حول ولا قوة

الدوحة – أجرى وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، محادثات مع نظيره العماني، يوسف بن علوي، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف بن راشد الزياني.

وأوضحت الخارجية القطرية أن الاجتماع، الذي عقد في الدوحة، تناول “تبادل وجهات النظر حول مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وسبق أن وجهت قطر انتقادات شديدة اللهجة إلى مجلس التعاون الخليجي، واعتبره أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أنه فشل في معالجة الأزمة التي تعاني منها المنطقة.

بدوره، قال وزير الخارجية القطري إن مجلس التعاون الخليجي وأمينه العام، عبد اللطيف بن راشد الزياني، “بلا حول ولا قوة”، مضيفا أن المجلس في حاجة إلى مبادئ جديدة للإدارة.

وجرت هذه التصريحات على خلفية استمرار الأزمة في منطقة الخليج المندلعة يوم 5 يونيو من العام 2017 حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر وأوقفت الحركة البحرية والبرية والجوية معها، متهمة إياها بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة والتحول عن محيطها العربي باتجاه إيران، في حين نفت الدوحة ذلك واتهمت تلك الدول بفرض حصار عليها.

المصدر: RT