أستراليا – كلل الإسباني رافائيل نادال المصنف ثانيا عودته إلى المنافسات الرسمية بفوز سهل على الأسترالي جيمس داكوورث اليوم، في الدور الأول لبطولة أستراليا، أولى بطولات الغراند سلام للتنس.

وتمكن نادال من حسم المباراة لمصلحته بثلاث مجموعات نظيفة، بواقع: 6-4 و6-3 و7-5.

وغاب نادال البالغ 32 عاما عن المنافسات الرسمية منذ انسحابه من الدور نصف النهائي لبطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى، في فلاشينغ ميدوز أمام الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو مطلع سبتمبر الماضي بسبب إصابة في ركبته اليمنى. وأصيب بعدها في العضلة الضامة أواخر أكتوبر الماضي، واستغل ابتعاده عن الملاعب لإجراء عملية جراحية في الكاحل لمعالجة مشكلة سابقة.

وعاود الإسباني التمارين قبل شهر، وشارك في دورة أبوظبي الاستعراضية حيث خسر مباراته الأولى (في نصف النهائي) أمام الجنوب إفريقي كيفن أندرسون في الـ28 من ديسمبر الماضي، وفضل عدم خوض مباراة المركز الثالث. وفي دورة بريزبين الأسترالية، كان مصنفا في المركز الأول ووضعته القرعة في الدور الثاني بمواجهة الفرنسي جوويلفريد تسونغا، قبل أن يعلن انسحابه للتركيز على أن يكون جاهزا بدنيا لخوض منافسات بطولة أستراليا.

وقال نادال صاحب 17 لقبا كبيرا: “ليس من السهل العودة بعد غياب لأشهر عدة دون خوض منافسات رسمية، خصوصا عندما تلعب ضد لاعب يقاتل بشدة على كل نقطة، من الصعب إيجاد إيقاع لعبك. أعرف أنه من الصعب العودة إلى اللعب بعد الإصابة، أعرف عما أتحدث”.

ويلتقي نادال الفائز بالبطولة الأسترالية مرة واحدة عام 2009، في الدور الثاني مع الفائز من مباراة الألماني يانلينارد ستروف والأسترالي ماتيو إيبدن.

وتأهل أيضا الجنوب إفريقي كيفن أندرسون الخامس بتغلبه على الفرنسي أدريان مانارينو 6-3 و5-7 و6-2 و6-1، فيما خرج العملاق الأمريكي جون إيسنر التاسع من الدور الأول بخسارته أمام مواطنه ريلي أوبيلكا 6-7 و6-7 و7-6 و6-7.

المصدر: أ ف ب