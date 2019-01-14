قطر – تنطلق فعاليات معرض “إكسبو تركيا في قطر” الأربعاء المقبل، بالعاصمة القطرية الدوحة؛ بمشاركة تزيد عن 120 شركة تركية تعمل بقطاعات عدة.

المعرض الذي ينظم هذا العام نسخته الثالثة، سيقام بتاريخ 16 يناير/ كانون ثاني الجاري، ويستمر حتى 18 من ذات الشهر، بمركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض.

“هاكان كورت” رئيس مجلس إدارة “ميديا سيتي”، وهي الجمهة المنظمة للمعرض، قال في تصريحات لمراسل الأناضول بالدوحة، إن “حجم صندوق الشركات القطرية بالمعرض يبلغ 60 مليار دولار بدعم حكومي قطري”.

وأضاف “كورت” أن “المعرض يعد الملتقى الأضخم للشركات التركية في منطقة الخليج كلها؛ إنه يوفر فرصة كبيرة لرجال الأعمال الأتراك للاجتماع مع المستثمريين القطريين”.

وأسهمت تركيا بشكل واضح في تجاوز قطر لتبعات حصارها من جانب دول مجاورة، في يونيو/ حزيران الماضي؛ إذ تمكنت الشركات التركية من تعويض أي نقص في السلع داخل السوق التركية.

وفتحت تركيا خطوط تجارة جوية وبرية وبحرية، بالتعاون مع إيران، لتسهيل مرور البضائع وانسيابها إلى السوق القطرية.

“كورت”، لفت إلى مشاركة وزراء ومسؤولين من الدولتيين، في افتتاح أعمال المعرض؛ واصفاً الحدث بأنه “من أهم المشاريع التي تساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين”.

وبيًن أن “نسخة هذا العام من المعرض ستكون لها أهمية، من خلال زيادة عدد الشركات المتخصصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والبرمجة وتقنية المعلومات”.

“هناك شركات متميزة في مجال العقارات ستشارك في المعرض؛ حيث يحظى مجال العقار في تركيا اهتمام الخليجين بوجه عام والقطريين بوجه خاص”.

وتعمل الشركات المشاركة في المعرض، في مجالات العقارات، والبناء، ومواد البناء، والأغذية، والسياحة العلاجية والمنسوجات، والأثاث والديكور”

وزاد رئيس مجلس إدارة “ميديا سيتي” أن “الشركات الرائدة في القطاعات المخلتفة ستساهم في التعريف بتركيا، وحجم الاستثمار فيها، وعرض الفرص الاستثمارية لها تجاه القطريين”.

وأشار أيضاً إلى مشاركة “ممثلي القطاعين العام والخاص ولجان المشتريات وهيئات الاستثمار والموزعين وصانعي القرار من كلا البلدين”.

** مهرجان الألعاب التقليدية

ولفت كورت إلى مشاركة “الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية” التركي في المعرض؛ والذي سيقوم بعروض قوية على مساحة 120 مترا مربعا، على هامش المعرض بالدوحة.

وتهدف هذه العروض إلى نشر وزيادة الوعي حول الرياضات التقليدية؛ بمشاركة بلال أردوغان رئيس الاتحاد.

ولفت المسؤول بالمعرض، إلى مشاركة تراثية محلية قطرية مع الاتحاد لإبراز الألعاب التقليدية القطرية والتراث من الصقور وغيرها.

** السوق التركية الإلكترونية

وقال هاكان كورت إن المعرض هذا العام سيشهد مشاركة مشروع “سوق قطر الإلكتروني” الذي أسس قبل عام بالتعاون بين هيئتي البريد التركية والقطرية.

ودشنت تركيا وقطر في يناير/ كانون ثاني العام الماضي، أكبر متجر إلكتروني، تحت شعار “من تركيا إلى باب منزلك”.

وتأتي هذه السوق، بالتعاون بين الشركة القطرية للخدمات البريدية؛ ومؤسسة البريد التركية PTT؛ والمتجر الإلكتروني “السوق التركي”، كمنصة حديثة للتجارة الإلكترونية لـ 100 ألف سلعة تركية؛ ويقوم المستهلك بالشراء عبر موقع والمتجر، ويتم توصيل البضاعة إلى باب المنزل في الدوحة عبر بريد قطر.

ويبلغ عدد الشركات التركية العاملة في قطر برأس مال قطري وتركي، 242 شركة، كما بلغ عدد الشركات التركية العاملة في دولة قطر برأس مال تركي بنسبة 100 بالمائة، حوالي 26 شركة.

ويبلغ حجم استثمارات الشركات التركية في قطر 16 مليار دولار.

وتحتل قطر المرتبة الثانية في حجم الاستثمارات الخارجية في تركيا، إذ تبلغ 20 مليار دولار في قطاعات الزراعة والسياحة والعقارات والمصارف.

وتتوقع القطاعات الاقتصادية القطرية والتركية أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أعلى مستوياته، متجاوزا حاجز 5 مليارات دولار قريبا.

ويعمل البلدان على إقامة استثمارات ومشاريع مشتركة في قطر وتركيا أيضا وغيرهما من الدول الأخرى.