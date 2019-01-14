ليبيا – وجه وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل رسالة إلى وزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة عبر خلالها عن أسفه لعدم مشاركة ليبيا في أعمال القمة العربية التنموية المزمع عقدها في بيروت يوم الأحد القادم .

ووفقاً لما أوردته قناة ( إن بي إن ) الموالية لحركة أمل مساء الإثنين فقد عبّر الوزير باسيل أيضاً عن رفضه المطلق للأمور والأعمال التي طالت دولة ليبيا رفضاً لمشاركتها والتي قال أنها لا تعبر عن موقفه وموقف لبنان.

كما أكد على حرصه على العلاقات بين البلدين وضرورة وضعها على السكة الصحيحة من دون أن يتخلى لبنان إطلاقاً عن واجبه الوطني بمعرفة مصير الإمام المُغيب موسى الصدر ورفيقيه .

ودعا الوزير باسيل أيضاً لحل هذه المسألة التي قال أنها عكرت العلاقات بين البلدين لأكثر من أربعة عقود مطالباً سيالة مجدداً بتقديم كل ما يلزم من مساعدة لمعرفة مصير الصدر ومكرراً أسفه لما حصل ووجوب معالجته.

وكان المجلس الرئاسي قد طالب جامعة الدول العربية بتقديم تفسير لما حصل ، وكان ذلك بعد إعلانه الليلة الماضية عبر وزارة الخارجية مقاطعته لكامل أعمال القمة العربية فى بيروت وبأن مقعد ليبيا سيظل شاغراً .

المرصد – متابعات