“إل جي” تكشف عن تلفزيون يختفي إذا توقفت عن مشاهدته

“إل جي” تكشف عن تلفزيون يختفي إذا توقفت عن مشاهدته

سيئول – كشفت شركة “إل جي” عن تلفزيون يمكن أن يختفي خلال 10 ثواني، عندما تتوقف عن مشاهدته، باستخدام تقنية علمية متطورة، مشيرة إلى أنه يعتمد على أسلوب مميز في الاختفاء داخل قاعدة ارتكازه.

ووفق ما ذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، يبلغ حجم شاشة التلفاز “65 بوصة” بضغطة زر، وزودته بأحدث تقنيات عرض الفيديو “4k”، إضافة إلى أنه إمكانات تتعلق بدعم تشغيل المساعدين الصوتيين مثل أمازون أليكسا وجوجل أسيستانت، فكلاهما يسهل توجيه الجهاز بصوته.

ولفتت الصحيفة إلى أن التلفزيون الجديد يتم تقديمه ضمن خطة تصنيع أجهزة ذكية يمكن إخفاؤها عن النظر داخل غرفة معيشته، مشيرة إلى أنه يمثل الجيل الجديد من التلفزيونات، التي تنتجها الشركة الكورية الجنوبية.

وذكرت الصحيفة أن التقنية الجديدة تسمح بإخفاء الشاشة ويمكنها تشغيل الموسيقى، التي يتم تشغيلها بواسطة أزرار خاصة بذلك لا يتم إخفائها.