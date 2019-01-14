الأسد: يجب اعتماد التعاون مع إيران لخلق شبكة أكبر من العلاقات مع دول أخرى

الأسد: يجب اعتماد التعاون مع إيران لخلق شبكة أكبر من العلاقات مع دول أخرى

دمشق – أعرب الرئيس السوري، بشار الأسد، عن سعيه لتطوير التعاون مع إيران “لخلق شبكة أكبر من العلاقات” لمواكبة الدول المتوائمة مع نهج البلدين.

وذكرت الرئاسة السورية في بيان أن الأسد أجرى اليوم الاثنين لقاء في دمشق مع رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الايراني، حشمت الله فلاحت بيشه، والوفد المرافق، مشيرة إلى أن المحادثات تناولت “بحث العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين سوريا وإيران، والتي بدأت منذ عقود”.

وأوضحت الرئاسة السورية أن اللقاء أكد على عزم الجانبين مواصلة تطوير العلاقات الثنائية “بما يحقق مصالح الشعبين في مختلف المجالات وخاصة السياسية والاقتصادية”.

وأشار الجانبان، حسب البيان، “إلى ضرورة اعتماد هذه العلاقة كأساس لخلق شبكة أكبر من العلاقات خاصة مع الدول التي تتفق مع سوريا وإيران في نهجهما هذا”.

وأكد الأسد أن “العلاقة بين دمشق وطهران قامت منذ انطلاقتها على المبادئ والأخلاق واحترام إرادة الشعوب في تقرير مصيرها ورسم مستقبلها بعيدا عن أي تدخلات خارجية، وأن هذا النهج ساهم في تثبيت استقلالية البلدين”.

بدوره، اعتبر فلاحت بيشه أن “الإرث الثقافي العريق الذي يمتلكه الشعبان السوري والإيراني شكل أرضية ثابتة وراسخة في مواجهة الدول التي تقف اليوم على أرض مهتزة لأنها انتهجت سياسة غير أخلاقية ومنافية للقانون الدولي”.

وتعتبر إيران إلى جانب روسيا أكبر داعم للسلطات السورية في النزاع الذي تمر به البلاد منذ العام 2011 ومحاربة التنظيمات المعترفة إرهابية على المستوى الدولي.

وجرى اللقاء بعد أن تعرضت سوريا ليلة الجمعة لضربات جديدة شنتها إسرائيل التي قالت إنها استهدفت مواقع عسكرية لإيران، عدوها الأساسي في المنطقة، وذلك بالتزامن مع إصرار الولايات المتحدة على ضرورة انسحاب كل القوات الإيرانية من الأراضي السورية.

المصدر: RT