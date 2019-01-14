ليبيا – أكد التجمع الوطني لعموم ليبيا في بيان له أمس الأحد على ضرورة إجراء الانتخابات بموعدها المقرر في الربيع المقبل ، مشيراًُ إلى أنها ستكون اختصاراً لأمد الأزمة وخطوة في إتجاه لملمة أطراف الخلاف في المشهد السياسي بالبلاد.

التجمع الوطني أوضح في بيانه والذي تلقت المرصد المرصد نسخة منه أن إجراء الإنتخابات في موعدها المحدد سيؤدي للإنطلاق من خلال حكومة منتخبة تشرف على بقية الاستحقاقات الدستورية والتحول السياسي الى دولة تتحمل أعباء المرحلة.

وحمَل البيان مؤسسات الدولة الرسمية والمعنية بالإنتخابات للإضطلاع بواجبها نحو ضرورة إجراء الإنتخابات في موعدها المقرر.

التجمع الوطني أوضح بأن مطالبته بعدم تأجيل الإنتخابات يأتي نظراً لما تمر به البلاد من أحداث متلاحقة ومتواترة من واقع حزين ومؤلم يعتبر الحديث عنه وتحليله من نافلة الترف السياسي.

يًشار إلى أن رئيس البعثة الاممية الى ليبيا غسان سلامة قد صرح في مقابلة تلفزيونية على قناة الحرة بأن لديه خطة جديدة تتضمن تأجيل الانتخابات عن الموعد الذي كان مقرراً لها في الربيع المقبل لهذا العام حتى نهاية عام 2019 على أن تسبقها إنتخابات برلمانية ويليها إستفتاء على الدستور.