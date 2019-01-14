ليبيا – علق الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط اليوم الاثنين على واقعة قيام مناهضين لمشاركة ليبيا في القمة الاقتصادية ببيروت بحرق العلم الليبي، مطالباً الحكومة اللبنانية بضمان احترام الوفود المشاركة.

أبو الغيط أعرب في بيان صدر عن الجامعة العربية وفقاً لوكالة “سبوتني” الروسية عن انزعاجه الشديد إزاء واقعة حرق علم ليبيا في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأكد على أنه من غير المقبول في أي حال من الأحوال أو تأسيساً على أية حجة أن يتم حرق علم أي دولة عربية خاصة إذا ما حدث هذا الأمر على أرض عربية وأخذا في الاعتبار أن وجود اختلافات في الرؤى أو بواعث سياسية تاريخية معينة لا يبرر حرق علم عربي يمثل في حقيقة الأمر رمز الدولة وواجهتها والمعبر عن إرادة ووحدة شعبها.

كما أهاب الأمين العام في هذا الإطار بسلطات الدولة اللبنانية بالعمل على ضمان توافر الاحترام الكامل لوفود الدول الأعضاء في الجامعة العربية المقرر أن تشارك في اجتماعات القمة.