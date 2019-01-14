بغداد – دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاثنين، إلى الاستفادة من الخبرات الفرنسية في مجال إعمار المدن، مشيداً بتخصيص فرنسا قرضاً بمبلغ 430 مليون يورو لإعاة إعمار المدن المحررة في العراق.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان له إن الأخير استقبل “في مبنى المجلس بحضور نائبيه وعدد من النواب، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان والوفد المرافق له”.

وأكد الحلبوسي، بحسب البيان، “حرص حكومة العراق ومجلس النواب على التعاون مع المجتمع الدولي – ومن ضمنه فرنسا – في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومنها محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة”.

وأشاد الحلبوسي، بـ”الدور الفرنسي في دعم العراق بملف النازحين وتخصيص قرض بمبلغ 430 مليون يورو؛ لإعادة إعمار المدن المحررة، وكذلك المساهمة في إعمار جامعة الموصل”، داعياً إلى “الاستفادة من الخبرات الفرنسية في مجال إعمار المدن، وفتح باب الاستثمارات بما يعزز ويخدم العلاقة بين البلدين”.

من جهته، أكد وزير الخارجية الفرنسي، “حرص الحكومة الفرنسية على دعم العراق في الملفات المهمة التي تتعلق بالأمن والإعمار”.

يشار إلى أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان وصل، صباح اليوم الاثنين، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.