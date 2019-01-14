الولايات المتحدة – ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع هبوط الدولار بفعل توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لن يرفع أسعار الفائدة العام الجاري وهبوط الأسهم الآسيوية بعد بيانات صينية ضعيفة تشير لتباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1291.97 دولار للأوقية بحلول الساعة 0610 بتوقيت جرينتش.

وصعد الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1292.10 دولار للأوقية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية أكثر من 11 بالمئة منذ أن سجل أقل مستوى في عام ونصف العام في منتصف أغسطس آب عند 1159.96 دولار بسبب تقلبات أسواق الاسهم وضعف الدولار.

وقال ايه.ان.زد في مذكرة بحثية ”قطاعات المعادن النفيسة تواصل الاستفادة من الدولار الأضعف وهبوط دوري لأسواق الأسهم“.

وتابعت المذكرة ”كما أن المخاطر الجيوسياسية بدأت تحفز بعض عمليات الشراء في أصول الملاذ الآمن. وزاد قلق المستثمرين بشأن مفاوضات الانفصال البريطاني. وفي الوقت ذاته يبدو أنه لا نهاية في الأفق لإغلاق الحكومة الأمريكية“.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1306.99 دولار للأوقية. وكان المعدن قد سجل مستوى قياسيا مرتفعا الأسبوع الماضي عند 1342.43 دولار.

وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 809.20 دولار للأوقية واستقرت الفضة عند 15.59 دولار للأوقية.

رويترز