ليبيا – إتهم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الأحد بعض أعضاء الرئاسي بنقل الصراعات إلى داخل المجلس بدلاً من تفكيكها.

السراج قال في في حوار خاص مع قناة “TRT” التركية إنه يهدف إلى جمع الليبيين على كلمة سواء وتوحيد المؤسسات ومنع التدخلات السلبية الخارجية.

وأشار إلى أن هناك أطرافاً ليبية حريصة على إستمرار الأزمة الحالية ، مطالباً أعضاء المجلس الرئاسي بالتحلي بالحكمة والعقلانية في تقييم المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي قائلاً :” خلال مسيرة الوفاق كان هناك الكثير من التعنت من قبل بعض الأطراف السياسية لأسباب مختلفة منها سياسية وأيدلويجية أو شخصية بالنسبة لنا مددنا أيدينا للجميع وكان خطابنا واضحاً وهدفنا كان جمع الليبيين على كلمة سواء ومشروع وطني واحد ومنع التدخلات السلبية الخارجية وتوحيد المؤسسات بما فيها المؤسسة العسكرية”.

السّراج إستبعد أن يتحوّل الصراع الحالي في ليبيا إلى صراع مُسلح ، مؤكداً أن لا إنتخابات قبيل وضع إطار دستوري مبني على أسس صحيحة.

يشار إلى أن تصريحات السراج جائت بعد إصدار أعضاء الرئاسي فتحي المجبري وأحمد معيتيق وعبدالسلام كاجمان بياناً موجهاً له إتهموه فيه بقيادة البلاد نحو مجهول قد يقودها لصدام مسلح من جديد.