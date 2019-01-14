ليبيا – أعتبر عضو مجلس النواب علي السعيدي أمس الأحد أن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعكس حقيقة الوضع المتردي في جنوب ليبيا.

السعيدي قال في تصريحات خاصة لموقع “أصوات مغاربية” إن حل أزمة أمن الجنوب يكمن في تسليح الجيش من قبل الأمم المتحدة،مضيفاً: “اتضح جلياً للمجتمع الدولي أن الجيش قادر على السيطرة على كافة التراب الليبي بمجهوداته المحدودة”.

وطالب عضو مجلس النواب المجتمع الدولي ولجنة العقوبات بمجلس الأمن بدعم الجيش لمحاربة عصابات التشادية والسودانية والجماعات الإرهابية كما فعل في درنة وبنغازي.

ورجح السعيدي سبب بطء امتداد الجيش في الجنوب إلى قلة إمكانيات الحكومة المؤقتة ومنع توريد الذخائر والأسلحة عن ليبيا.