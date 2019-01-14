الصين – تتوقع الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، تباطؤ وتيرة نمو سوق السيارات فى البلاد خلال العام الحالي 2019، موضحة أن التوسع الاقتصادى المعتدل، قد يؤثر على استهلاك السلع باهظة الثمن ومنها السيارات.

وتعد الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، ويعتمد العديد من شركات صناعة السيارات العالمية، على المبيعات الضخمة في الصين، لزيادة إيراداتها وانعاش مبيعاتها.

وترجح البيانات الصادرة عن الجمعية، الأحد، أن يتم بيع حوالي 28 مليون سيارة في عام 2019، ما يساوى الرقم المسجل فى عام 2018 تقريبا، وفقا لوكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا).

وأشارت الجميعة، إلى أن مبيعات السيارات التجارية قد ترتفع بنسبة 1% على أساس سنوي لتصل إلى 4.4 مليون سيارة، في حين من المتوقع أن تسجل مبيعات سيارات الطاقة الجديدة نموا سريعا بنسبة 33% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 1.6 مليون سيارة.

ووفقاً لشي جيان هوا، نائب أمين الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، فمن المتوقع أن تتزايد التغيرات الهيكلية في سوق السيارات، مع زيادة السيارات المتوسطة والراقية، والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، ومركبات الطاقة الجديدة بشكل أسرع.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجمعية، أن مبيعات سيارات الركاب بلغت 22.35 مليون في عام 2018، بانخفاض 5.8% على أساس سنوي، وهو أول نمو سلبي تسجله السوق منذ 28 سنة.

وقال شي، إن سوق السيارات الصينية مازالت تمثل سوقا واعدة للنمو، حيث لا تزال ملكية السيارات منخفضة مقارنة بالمستوى العالمى المتوسط.

وأظهرت بيانات رسمية أن الصين تمتلك نحو 240 مليون سيارة بحلول نهاية عام 2018، بزيادة 22.85 مليون عن عام 2017.

وأعلنت شركة جنرال موتورز الأمريكية، الأسبوع الماضي، أنها سلمت 3.6 مليون سيارة في الصين خلال العام الماضي 2018، وهو ما يقل بنسبة 10٪ تقريبا عن عام 2017، فيما تخطط جنرال موتورز لطرح أكثر من 20 طرازًا جديدًا في الصين خلال عام 2019.

وتراجعت مبيعات شركة فولكس فاجن أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، في الصين بنسبة 7.3٪ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.