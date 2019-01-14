ليبيا – تواصلاً لموجة التنديد المتواصلة من عدة كيانات ومنظمات وشخصيات بتصريحات المبعوث غسان سلامة الأخيرة ، أصدر المرصد الليبي للدفاع عن الحقوق والحريات ، بياناً أعرب فيه عن بالغ إعتراضة على المؤتمر الوطني الجامع المزعم إنعقادة برعاية بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا مؤكداً مسبقاً بأن النجاح لن يُكتب لهذا المؤتمر .

وفى بيان تلقت المرصد نسخة منه ، قال المرصد الليبي أن سوابق الأمم المتحدة بشأن حل الأزمات عبر التاريخ خير شاهدا علي ذلك مؤكداً بأن المؤتمر المذكور سيؤدي حتماً بعد فشله لعدم إنقاد ليبيا من حالة الانسداد السياسي بفتح الباب أمام بعثة الأمم المتحدة لطلب تدخل من مجلس الأمن ودخول البلاد فى مستنقع جديد .

وأضاف البيان : ” دفاعاً عــن حقـوق وحرية الشـعب اللـيبي ، نعلن رفضنا للخارطة الدولية وأن تبقي وتستمر ليبيا في حلقة سياسية مفرغة , ونطالب المؤسسة العسكرية بتوحيد الصف وحماية وتأمين الوطن ” .

وختم المرصد الليبي بيانه محملاً مجلس النواب بكل ” عيوبه وقصوره ” كـامل الـمسؤولية القانونيـة والسياسية مطالباً إياه بالإسراع ودون تأخير بتنفيذ أجراء الانتخابات وفقاً للقـرار رقم 5 لسنة 2014 بشأن إنتخاب رئيس للبلاد بالإنتخاب الشعبي المباشر.

المرصد – متابعات