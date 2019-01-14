ليبيا – قال مصرف ليبيا المركزي في بياناً له اليوم الإثنين إن إجمالي الإيرادات النفطية بلغت 24.5 مليار دولار فيما بلغ إجمالي المصروفات من النقد الأجنبي لكافة الأغراض 19.1 مليار دولار خلال عام 2018 خصص 3.7 مليار دولار لأرباب الأسر بواقع 500 دولار للفرد.

المصرف أوضح في بيانه والذي تلقت المرصد نسخة منه أن مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والتجارية في إطار تنفيذ قرار المجلس الرئاسي لعام 2018 بشأن فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي بلغت 5.2 مليار دولار منها 2.8 مليار دولار للأغراض الشخصية و 2.4 مليار دولار لأغراض فتح الإعتمادات المستندية.

وأضاف البيان أن المدفوعات لتغطية الإعتمادات المستندية قبل صدور قرار فرض الرسوم بلغت 3.3 مليار دولار لتغطية المستندات برسم التحصيل 378 مليون دولار ولأغراض تغطية الحوالات الخاصة بالدراسة والعلاج في الخارج و غيرها 322 مليون دولار.

المصرف لفت إلى أن مصروفات توريد المحروقات وصلت 4 مليار دولار منها 800 مليون دولار إلتزام قائم على المؤسسة الوطنية للنفط لصالح المصرف الليبي الخارجي.

المصرف بين في ختام بيانه أن المبلغ المنفذ لأرباب الأسر بلغ 3.7 مليار دولار لعدد 7ملايين و450 ألف مواطن ليبي.