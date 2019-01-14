فيينا – هبطت أسعار النفط واحدا بالمئة يوم الاثنين وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت دون 60 دولارا للبرميل بعدما أظهرت بيانات صينية ضعفا في واردات وصادرات أكبر بلد تجاري وثاني أكبر مستهلك للخام في العالم.

وبلغت العقود الآجلة لبرنت 59.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 0816 بتوقيت جرينتش، منخفضة 60 سنتا، أو ما يعادل واحدا بالمئة، عن سعر التسوية السابقة.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59 سنتا، بما يعادل 1.1 بالمئة، عن التسوية السابقة إلى 51 دولارا للبرميل.

وهبط إجمالي الصادرات الصينية 4.4 بالمئة في ديسمبر كانون الأول مقارنة مع السنة السابقة، مسجلا أكبر هبوط شهري في عامين، وفقا لما أظهرته بيانات رسمية يوم الاثنين. ويشير هذا إلى المزيد من التراجع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وانكمشت الواردات أيضا بنسبة 7.6 بالمئة، مسجلة أكبر تراجع منذ يوليو تموز 2016.

وعلى الرغم من بيانات التجارة الصينية الضعيفة، ظلت واردات البلاد النفطية قرب مستويات قياسية مرتفعة خلال ديسمبر كانون الأول عند 10.31 مليون برميل يوميا، متماسكة بذلك فوق مستوى العشرة ملايين برميل يوميا للشهر الثاني على التوالي.

جاء هذا بفعل بناء مخزونات في المصافي المستقلة الصغيرة، التي تحاول الاستفادة من الحصص السنوية المخصصة لها.