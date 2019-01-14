ليبيا – افتتح امس الأحد بمنطقة الخليج العسكرية في مدينة إجدابيا أول مستشفى ميداني متنقل لتقديم الاسعافات الاولية والخدمات الصحية للقوات المسلحة العربية الليبية تحت إشراف ودعم غرفة عمليات أجدابيا وضواحيها .

آمر منطقة الخليج العسكرية وآمر غرفة عمليات إجدابيا وضواحيها العميد فوزي المنصوري قال وفقاً للمكتب الإعلامي التابع له إن إطلاق المستشفى الميداني المتحرك يأتي في إطار التزام غرفة عمليات إجدابيا وضواحيها بالتوجيهات الصادرة من قبل القيادة العامة للجيش الليبي بتوفير أفضل الخدمات الصحية والوقائية للقوات المسلحة.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وأضاف أن ذلك يأتي بإشراف فرق طبية تطوعية ونظامية لتقديم وإجراء العلاج والإسعافات الأولية في حالة الإشتباكات وإعطاء الأدوية الأزمة وذلك تقديراً للجنود الذين قدموا الكثير وشاركوا بفعالية في معارك التحرير وتخليص الوطن من الجماعات الإرهابية المتطرفة.

كما أوضح العميد المنصوري أن المستشفى الميداني المتحرك يعد الأول من نوعه الذي يدخل خدمة القوات المسلحة حيث أنه يضم بصفة عامة سيارات إسعاف ساحلية وصحراوية وجرى تحويل سيارة مدرعة إلى سيارة إسعاف مدرعة لنقل المصابين من ساحات القتال إلى المستشفى الميداني حتى يتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة قبل نقلهم إلى أقرب مستشفى في المدن إذا تطلب الأمر ذلك.

ومن جهة أخرى قال آمر المستشفى الميداني بغرفة عمليات أجدابيا وضواحيها علي بوشريدة صاحب الفكره والمشرف على إنشاء هذا المستشفى أن المستشفى يمتاز بقصر الوقت اللازم ليكون جاهزا للتحرك ويضم ( 3) أسرّة لاستقبال الحالات الطارئة وعدد (1) كرسي للكشف وغيارات الجروح و سريرين للملاحظة ومخزن يكفي لتقديم الخدمات لمدة شهر دون الحاجة للتزود بالإمدادات من خارج المستشفى.

بوشريدة أكد على أنه خلال الأيام المقبلة سيتم تطوير المستشفى لكي يتم إضافة مقطورات أخرى متحركة مجهزة بمختبر متنقل ومركز تبرع بالدم وغرفه تصوير أشعة وإقامة خاصة بالكوادر الطبية وغرفة عناية مركزة.