ليبيا – ضبط الحرس البلدي بنغازي أمس الأحد كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية أثناء التفتيش على مول يقع بمنطقة أرض شبنة.

الحرس البلدي بنغازي كشف بحسب مكتبه الإعلامي عن وجود مبيعات الأجبان والمخلالات واللحوم المستورده المجمدة منتهية الصلاحية وبها حشرات وديدان بالإضافة إلى أجبان متعفنة ولحوم مصنعة بها عفونة وديدان.

يشار إلى أن جهاز الحرس البلدي في كل من طرابلس ومصراتة وبنغازي مستمر في حملة متابعة المطاعم ومعامل الاكل ومحلات الجملة للمواد الغذائية لضبط المخالفات ومنع وصول هذه المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري للمواطنين .