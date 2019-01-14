مصر – بعد الضجة التي أثيرت حول زواجه من الاعلامية ياسمين الخطيب وتسريب بعض الصور الرومنسية الخاصة بهما، حرص المخرج خالد يوسف على توجيه رسالة خاصة لزوجته شاليمار شربتلي.

ونشر يوسف عبر صفحته على موقع “فايسبوك” صورة تجمعه بزوجته ووجه لها رسالة صادقة، ليشكرها على وقوفها الدائم بجانبه ومواجهتها كل ما يقال عنه والمؤامرات التي تحاك ضده.

وأكد يوسف أنه لم يسبق له أن تحدث أو نشر أي شيء يخص حياته الخاصة من قبل، لكنه فضل أن يعبر عن إمتنانه لزوجته أم ابنته، وقال: “لا بد أن أعبر علانية عن إمتناني لهذه السيدة التي أحببتها وتزوجتها ومنها رزقنا بطفلة أدعو ربي أن يبارك فيها. أتحدث عن شاليمار شربتلي. وسبب الإمتنان أن هذه السيدة العظيمة ما أن تعرضت لمحنة أو تحدي أو أي أمر نتعرض له بحكم تصاريف القدر إلا ووجدتها في ظهري خير معين وأكبر مساند”.

وأكد في حديثه انها “كانت دائما لي الحبيبة والزوجة والصديقة والاخت بل والأم في أحيان، ولم تُمكن اية مكائد من النيل من علاقتنا الزوجية …أدامها الله لي ولأبنتنا”.

اختتم يوسف كلامه مؤكداً “سأدافع عن صون هذه العلاقة وذاك البيت بكل السبل وسأجعل الجميع يضع يده في يوم قريب على كل تفاصيل وخيوط المؤامرة عليّ بسبب مواقفي التي دفعت ضرائبها ويصرون أن ادفع المزيد كل يوم”.

يذكر أن صورته مع ياسمين انتشرت من جديد، الامر الذي اضطرها الى توضيح الأمر والاعلان أنها كانت متزوجة من يوسف خلال تلك الفترة التي التقطت فيها الصورة، الامر الذي أثار ضجة كبيرة على السوشيال ميديا، في حين وصفه يوسف بـ”المؤامرة عليه”.