ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة أمس الأحد أن حكومة الوفاق لا تمتلك مؤسسة عسكرية تستطيع من خلالها التحرك والسيطرة على المنطقة الجنوبية.

بن شرادة قال في تصريحات خاصة لموقع “أصوات مغاربية” إن مجلس الدولة سعى مع حكومة الوفاق إلى تكليف أمراء مناطق عسكرية من قادة ضباط الجيش في الجنوب كي يلتف حولهم العسكريون الموجودون في المنطقة الجنوبية ، لافتاً إلى أن هذه المساعي تعثرت.

وأضاف عضو مجلس الدولة قائلاً :”السراج في إحدى الجلسات أخبرنا أنه لا يريد الاصطدام بالمشير خليفة حفتر ولا يريد أن يكون الجنوب ساحة معركة تفسد مقدرات الشعب الليبي في حرب أهلية “.