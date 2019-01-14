واشنطن – أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، أن الوزير مايك بومبيو، سيقطع جولته التي يجريها حاليا بالشرق الأوسط لحضور جنازة عائلية في الولايات المتحدة.

وقال روبرت بالادينو، نائب المتحدثة باسم وزارة الخارجية، في بيان، “سيعود الوزير بومبيو، إلى الولايات المتحدة بعد اجتماعات يجريها في العاصمة العمانية مسقط”.

وأضاف بالادينو، أن “هذا الاختصار في الجولة مطلوب ليحضر بومبيو، جنازة عائلية”.

وتابع أن “هذا يعني أن بومبيو، لن يزور الكويت كما كان مقررا، وسيقوم بزيارتها لاحقا في المستقبل القريب”.

وحسب وكالة أنباء بلومبرغ، سيزور بومبيو، مسقط، بشكل سريع، بعد زيارته التي يجريها حاليا للسعودية.

والسعودية، هي المحطة السابعة لجولة بومبيو العربية، بعد الأردن والعراق ومصر والبحرين والإمارات وقطر، والتي كان من المقرر أن تشمل أيضًا عُمان والكويت.

وتأتي الجولة بهدف طمأنة حلفاء واشنطن بشأن قرار اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسحب قوات بلاده من سوريا.

المصدر : الاناضول