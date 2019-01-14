إيران – أفاد مراسل RT في إيران بأن طائرة شحن من نوع “بوينغ 707” تابعة للجيش الإيراني تحطمت في منطقة سكنية بضواحي طهران، وبأن 15 شخصا كانوا على متنها لقوا مصرعهم فيما نجا شخص واحد.

وذكر مراسلنا أن الطائرة تحطمت اليوم الاثنين، في منطقة زيبا دشت السكنية قرب مطار فتح في مدينة كرج غرب طهران.

من جانبه قال الناطق باسم مؤسسة الطيران الإيرانية، عفر زادة، إن الطائرة تحطمت أثناء محاولتها الهبوط في مطار فتح، موضحا أنها خرجت عن المدرج أثناء هبوطها ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

وأوضح الجيش الإيراني في بيان أن الطائرة كانت تنقل حمولة لحوم من مدينة بشكيك عاصمة قرغيزستان وسقطت أثناء هبوطها اضطراريا في مدينة كرج.

وبحسب المسؤولين في مؤسسة الطيران الإيرانية، فإن الطيار فشل في السيطرة على الطائرة وهبط في نهاية المدرج، واصطدم بجدار المطار، ثم دخل بلدة سكنية بالقرب من المطار.

وكانت متجهة إلى مطار بيام جنوب غرب مدينة كرج، إلا أنها تعرضت لخلل فني أثناء الطيران ما اضطرها للهبوط في مطار فتح في المدينة ذاتها.

المصدر: RT